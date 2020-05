Vania Bludau aparenta estar muy tranquila tras la ruptura con el abogado Frank Dello Russo, pero hay momentos en los que parece melancólica y reflexiona. En esta ocasión publicó un mensaje tomado de redes sociales donde señala que en realidad no ha perdido.

“Desaparecerá de tu vida todo lo que no vibre igual a ti. No te sientas mal por evolucionar. No ha perdido nada, te has ganado a ti”, dice el mensaje publicado en sus historias de Instagram.

Mientras tanto, sigue compartiendo en Instagram sus recetas, sus rutinas de ejercicios y los hermosos paisajes que la rodean.

Después de cuatro años de relación, Vania Bludau terminó con el abogado Frank Dello Russo, con quien se iba a casar a fines de año.

Incluso, la modelo eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotos con su exnovio.

Según el programa de ‘Magaly TV, la firme’, Vania descubrió que Frank pagaba una membresía en Tinder, aplicación para encontrar pareja.

“Dicen los amigos cercanos de la modelo que ella le encontró unas facturas donde pagaba en esa red social de soltero, donde la gente se conecta y te invita a salir. Entonces ella se sintió traicionada”, dijo Medina.

