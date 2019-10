La modelo y exvengadora Tilsa Lozano envió una poderosa reflexión a través de su cuenta de Instagram, refiriéndose a las conductas sociales en el entorno de la farándula local.

Su contundente publicación no tardó en captar varias reacciones por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en saludar su mensaje, el cual estuvo acompañado de una foto suya al interior de un ascensor, vistiendo un look rockero.

"Mientras la hipocresía siga siendo el requisito principal para ser socialmente aceptado, seguiré siendo un ASOCIAL de pura sangre. #me #Tilsa #whatyouseeiswhatyouget #unstoppable #tvhost #mom”, escribió Lozano.

'Tili’ señaló sentirse a gusto con su forma de ser, directa y sin rodeos, descartando actitudes hipócritas. Por esa razón, asegura que, si debe ser tildada de una ‘asocial’, lo acepta e incluso se siente orgullosa de serlo.

VENDE HUMO

Recordemos que hace un día, Tilsa Lozano se pronunció sobre las recientes declaraciones de Yahaira Plasencia en Miami, donde comentó que en el Perú la llaman ‘la licuadora’.

“Yo jamás había escuchado que le dicen la licuadora, creo que eso le decían a otra persona, que no se robe la chapa”, precisó la exvengadora, quien cree que da esas versiones en el extranjero porque es “pinochita”.

Por otro lado, Lozano señaló que Melissa Klug ya aclaró cómo la llaman a Yahaira en nuestro país: "la patrona del mal”.

“Creo que todo el mundo la cataloga así porque humildad es lo que le falta”, agregó.