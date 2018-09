“Han pasado ya 2 años y te extraño más que nunca”, así empieza la carta que Stefano Tosso dedica a su padre, el desaparecido actor Ricky Tosso, a dos años de su lamentable partida.



Un día como hoy, la muerte de Ricky Tosso en 2016 enlutó al mundo del espectáculo nacional tanto en televisión, cine y teatro.

Muchos aún lamentan la partida de Ricky Tosso, y su hijo Stefano no podía ser la excepción. A través de su cuenta oficial de Instagram, el joven actor compartió un sentido mensaje a su progenitor.

“Ya no hay fotos de nosotros que no haya usado y eso me parte en 2. Tampoco soy fan de decir lo que siento en mis redes. Pero hoy sí. Veo que todo el mundo te celebra con amor, te recuerda siempre con cariño, con respeto y eso me animó a hacerlo públicamente también. Tú eras mi ‘broder’, mi confidente, uno de mis guías más sabio, me sentía protegido siempre a tu lado y sobre todo, amado”, publicó Stefano Tosso.

Asimismo, Stefano Tosso aseguró sentirse orgulloso de su apellido y agradeció las enseñanzas que le dejó su padre.

“Gracias papito, por darme 25 años del mejor amor que pude recibir. Por enseñarme que ser correcto es mil veces mejor que creerme pendejo, que la actuación es una disciplina que hay que ejercer marcialmemte. Que perdonar y dejar ir es mejor que guardar rencores. Que si amas a alguien tienes que decírselo. Que el humor es más difícil que el drama. A leer vorazmente. Me enseñaste todo”, precisó.

“…Todos te conocen y te aman, pero nadie como yo. Muchos me conocen y me aman, pero nadie como tú. Hoy te extraño con el corazón en la mano. Gracias por seguir aquí, porque te siento siempre. ¡Besos a todos arriba!”, finalizó Stefano Tosso en su mensaje.

Como se recuerda, Ricky Tosso falleció a los 56 años tras una larga batalla contra el cáncer y una fuerte neumonía. La muerte de Tosso dejó un gran vacío en el espectáculo nacional, por lo que siempre será recordado por todo su público peruano.