Hoy en día, Brunella Horna y Renzo Costa viven sus propias historia de amor con sus respectivas parejas. La conductora contrajo matrimonio con Richard Acuña el último sábado 7 de enero. Sin embargo, muchos siguen recordando la relación que mantuvieron hace algunos años.

En ese sentido, Kathy Sheen evidenció una particular publicación que habría realizado el popular ‘Rey de los cueros’ en sus redes sociales, justo el mismo día de la boda de su expareja.

Se trataba de nada más y nada menos que una serie de videos que había publicado el empresario disfrutando de una exclusiva cena, donde además degustó exclusivos y selectos vinos del año 2013, así como una cena a base de pasta.

Aunque al principio no le pareció llamativo, la periodista explicó este particular mensaje por parte del empresario. “Lo que me ha llamado la atención es que Renzo Costa nunca cuelga casi nada en su cuenta de Instagram y miren lo que cuelga hoy (sábado 07 de enero). Primero esa botella de vino del 2013, ¿qué pasó en 2013?”, comenzó diciendo.

Al parecer, todo este mensaje habría sido subliminal, pues Renzo Costa habría recordado el mismo año donde aún tenía una relación con Brunella Horna. “De ahí, cuelga sus botellas de vino, su cava de vino y luego su vinito y su lasagna. No entiendo, ¿justo hoy se le ocurre a Renzo Costa colgar estas historias?”, agregó Kathy Sheen.





¿Cuántos años estuvieron juntos Brunella Horna y Renzo Costa?

En otro momento, Brunella Horna confesó que con el tiempo fortaleció la confianza con Renzo Costa y las conversaciones se volvieron más interesantes, hasta el punto que se presentaron a sus amistades. Fue así como ambos mantuvieron una relación sentimental por cuatro años que acaparó las portadas de los medios de comunicación en varias oportunidades.

Incluso, una de las frases que lanzó la empresaria cuando estaba llorando por haber peleado con Renzo Costa se volvió muy popular y sirvió de inspiración para algunas canciones. “No me busques, ya no me llores, ya no me escribas más... Olvídate de mí”, fueron las palabras de la joven.





¿Por qué terminaron Brunella Horna y Renzo Costa?

A principio del 2017, Brunella Horna anunció públicamente el fin de su relación con Renzo Costa. Si bien, la modelo señaló que terminaron en buenos términos e indicó que la convivencia junto a la diferencia de edad fueron los detonantes de su romance, en el 2021 la exchica reality reveló que Costa le fue infiel en varias ocasiones y, aparentemente, este habría sido el motivo principal de su separación.

Además, en agosto de este 2022 la modelo confesó que tuvo que llevar terapia psicológica. “Voy a decir la verdad, cuando terminé mi relación yo llevé terapia, fue una relación tormentosa, ambas personas nos equivocamos. Yo no quise volver a tener una relación así, por eso hoy en día ya tengo una buena relación porque ya tuve el tiempo para curar, no al 100 % porque hasta ahorita tengo terapia”, indicó.