Paula Manzanal se convirtió en madre la noche del último lunes, luego de ser sometida a una cesárea de emergencia, debido a que su bebé tenía el cordón umbilical enredado en su cuello, un problema frecuente durante los embarazos.

Por la tarde, Paula Manzanal anunció que había decidido que le practicaran esta operación la próxima semana por diversos motivos, pero finalmente todo se adelantó y el pequeño Valentino nació.

Fue la misma Paula Manzanal la que compartió un video en su cuenta de Instagram en el que muestra el momento en el que le están realizando la cesárea. En el clip, también puede verse a su bebé mientras es atendido por los médicos.

“Le pedí a Dios que me mande a un hombre que me ame por siempre, entonces él me mandó a mi hijo”, escribió inicialmente Paula Manzanal.

“Ps. Fue una cesárea de urgencia por doble vuelta de cordón en su cuellito, por eso mis uñas no estaban preparadas (por si alguien quiere juzgar) VALENTINO 05/11/2018 👩‍👦”, agregó.

Paula Manzanal no vivió este importante momento sola, sino que estuvo acompañada de su mamá y de su inseparable amiga Stephanie Valenzuela, quien a través de un video que compartió en su Instagram Stories, mostró los momentos previos a la operación.

“¡Listos y preparados! Ya viene Valentino… Mi tía está nerviosa, Paula (Manzanal) está nerviosa, yo estoy nerviosa… Sobrino te estamos esperando con ansias”, se le escucha decir a Stephanie Valenzuela en el clip.