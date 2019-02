Nicola Porcella reflexiona sobre lo que es tener depresión y ser ‘borderline’ 

Nicola Porcella fue el primer invitado de Beto Ortiz en “ El valor de la verdad ” y se sentó en el sillón rojo para responder ante el polígrafo las preguntas relacionadas con la polémica fiesta en Asia en la que participó, luego que dos jóvenes denunciaran que fueron drogadas en dicha reunión.

Sin embargo, Nicola Porcella sorprendió a todos al revelar en dicho programa que padece del trastorno límite de la personalidad, mejor conocido como ‘borderline’, y dio algunos detalles de este hecho sobre su vida que era poco conocido, como que desde hace varios años toma cuatro pastillas al día.

Tras su participación en el espacio que se transmite por Latina, Nicola Porcella compartió un mensaje en Instagram en el que aseguraba que no se iba a detener “hasta que este tedioso episodio se esclarezca (lo ocurrido en Asia)” y este miércoles, a través de otra publicación, decidió reflexionar sobre lo que significa padecer esta enfermedad.

“Confesar que sufro de trastorno límite de personalidad o que soy ‘borderline’, como suele llamarse, sin duda implica mucha responsabilidad y compromiso. Soy consciente de ello. Si esa parte de mi testimonio puede ayudar a la atención o recuperación de muchas otras personas que padecen lo mismo, en buena hora”, escribió inicialmente Nicola Porcella en el post.

El ex ‘guerrero’ reveló que “el ‘borderline’ no sufre solo”. “En mi caso, el apoyo de mi familia y amigos cercanos es básico, y por encima de todo la presencia de mi hijo es una bendición y un motor para levantarme y seguir cuando el túnel parece no tener salida”, manifestó e indicó que, además de medicinas, el tratamiento implica psicoterapia para el paciente y todo su entorno inmediato.

Nicola Porcella expresó que “el mayor dolor” que ha podido causar a su familia “sin duda ha sido padecer de esta enfermedad”; sin embargo, alegó que “a la vez ha servido para demostrar el inmenso amor que nos tenemos”. “Todo lo demás es secundario”, precisó.

“La depresión es una enfermedad severa, es más que sentirse triste o cabizbajo por algunos días, son sentimientos que no desaparecen por el contrario persisten e interferirán en el día a día de quienes la padezcan”, reflexionó y aseguró que si él está saliendo adelante “con disciplina y constancia” en su tratamiento, todos pueden.

“Ser ´borderline´ no significa ser limitado o incapacitado en ninguna de sus facultades. Estoy bien, estable y tranquilo gracias a Dios, con la fortaleza y entereza espiritual para afrontar mis responsabilidades diarias y disfrutar de mi vida en familia, en el trabajo y en todas mis actividades”, expresó optimista Nicola Porcella.

Finalmente, el también modelo agradeció “a todos por su sincera preocupación”. “Seguiremos hablando de esto, seguramente, mientras sirva de apoyo y para la tranquilidad de tanta gente. Cuenten siempre conmigo y unámonos para ayudar difundamos el amor entre nosotros que tanta falta hace en estos tiempos; no el odio ni el rencor!”, culminó.



