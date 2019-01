Nicola Porcella envía conmovedor mensaje a pocas horas de salir de la clínica | FOTOS

Luego de casi una semana de estar internado en una clínica local por una fuerte infección, Nicola Porcella será dado de alta este viernes para alegría y tranquilidad de todos sus seguidores.

El integrante del reality “Esto es guerra” utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia y agradecer a todas las personas que se preocuparon por su salud.

Con una fotografía suya, donde luce unos grandes lentes de sol, Nicola Porcella escribió un sentido mensaje dedicado a todas las personas que le enviaron palabras de aliento en su difícil situación.

“Hoy por fin me dan de alta después de varios días, han sido días difíciles porque no pude viajar con mi hijo (a Disney) y era un viaje planeado hace meses, pero todo pasa por algo y esto me sirvió para darme cuenta quienes son mis verdaderos amigos”, contó el modelo.

“Gracias a todos por sus mensajes, por las visitas y por preocuparse por mí. Y una vez más como el fénix a levantarme y seguir adelante”, agregó Nicola Porcella en su mensaje en Instagram.

El capitán de los 'guerreros', Nicola Porcella, saldrá de la clínica este viernes para seguir su recuperación en su casa. (Foto: Instagram)

Recordemos que durante su internamiento, el chico reality recibió la visita de sus amigos, hecho que evidenció a través de sus redes sociales. Según contó Nicola Porcella, tras estar internado deberá seguir con su proceso de recuperación en casa.