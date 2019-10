El cantante venezolano Nacho Mendoza utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre su separación con la madre de sus cuatro hijos, Inger Mendoza, el pasado 22 de octubre.

En la extensa publicación agradece por los momentos vividos a su lado y por la familia que formaron juntos; sin embargo, la separación sería el mejor camino para ambos a partir de ahora. “Espero que el príncipe azul con el que soñaste esté listo para conocer a una reina como tú. A mí me toca seguir con las restricciones impuestas por la fama (mientras la tenga) y vivir bajo la sombra de los prejuicios del público. No dejes que te condicionen a ti también, no les des el poder de decidir por ti, no te expongas al ojo del crítico que ya sabes que poco le atina a la verdad”, se lee en parte del post.

Y justamente sobre esas “restricciones impuestas por la fama y prejuicios del público" de los que habla Nacho no tardaron en llegar. Ayer, el cantante del género urbano publicó en su cuenta de Instagram un sorteo, previo al estreno de su primer álbum como solista ‘Uno’. “Aquí pensando en que le quiero regalar mi gorra al que haga el mejor comentario”, publicó.

Las reacciones no se hicieron esperar. La publicación ya cuenta con más de 8 mil comentarios y más de 100 mil ‘likes’. Los comentarios en contra de la separación de Nacho e Inger fueron los primeros, y el cantante respondió a las críticas de los fans por su nueva relación con la modelo Eli Tulian, algunas respuestas en tono sarcástico.