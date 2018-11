La modelo y actriz Milett Figueroa sorprendió a sus cerca de 2 millones de seguidores en Instagram, al publicar una fotografía en la que aparece con un nuevo look.

En la imagen, Milett Figueroa luce una gorra y lo que inmediatamente llamó la atención de sus fanáticos es que su cabello tiene un tono rojizo.

“Con pelo rojo!!!!! Ohhhj Hola Milett”, “El color de cabello... Como Milett?”, “Se te ve hermosa, te queda muy bien”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

Pero eso no fue todo, ya que algunos de los seguidores de Milett Figueroa notaron que no había asistido a la preventa de América Televisión e inmediatamente empezaron a interrogarla sobre el tema.

“¿Por qué no fuiste a la preventa de América TV”, “Milett ya no sales en 'De vuelta al barrio', ya no te veo”, fueron algunas de las preguntas que le hicieron sus fanáticos, pero que Milett Figueroa no contestó.



Hace algunos días, Milett Figueroa cautivó a sus miles de seguidores en Instagram al interpretar “Stone cold”, un conocido tema de la cantante estadounidense Demi Lovato.

A través de un video que compartió con sus fanáticos, Milett Fugueroa, quien interpreta a la sensual “Ninfa” en “De vuelta al barrio”, demostró sus grandes progresos en el canto.

“Imposible no sentir nada. Perdonen mis gestos cantando stone cold gran canción de @ddlovato ❤️ Gracias por tocarla conmigo @rcubasmusic #stonecold #cover”, escribió Milett Figueroa junto al clip.