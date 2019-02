Mayra Couto muestra su celulitis en foto: "¿Por qué me va a molestar si así soy?" 

La actriz peruana Mayra Couto acaba de publicar una reflexión sobre la celulitis en su cuenta personal de Instagram. La recordada Grace Gonzales de la serie ' Al fondo hay sitio ' recibió el apoyo de todos sus seguidores en la red social de fotografías digitales.

Mayra Couto inició su post de Instagram aceptando que no le molesta la celulitis de su cuerpo. "¿Por qué me va a molestar mi celulitis si así soy?”, preguntó a todos sus seguidores.

"No me molesta mi cuerpo. Mi cuerpo es mi primer y más importante compañero. Mi cuerpo es mágico: cierra sus heridas, resiste las horas que me paso bailando, me avisa si algo anda mal por dentro, me hace sentir placer y me lleva hasta donde sea que quiero ir", indica Mayra Couto en Instagram.

La actriz también reflexiona sobre las fotografías que muestran una "figura ideal" en las redes sociales y en las revistas. Mayra Couto indica que todo es "mentira". "Cada persona tiene una figura distinta y esa figura tiene que ver con sus raíces: sus padres, abuelas, etc. Cada cuerpo cuenta una historia", reflexiona en Instagram.

Mayra Couto reflexiona sobre la celulitis en Instagram. (Foto: Captura Instagram) Mayra Couto reflexiona sobre la celulitis en Instagram. (Foto: Captura Instagram) Mayra Couto reflexiona sobre la celulitis en Instagram. (Foto: Captura Instagram)

Mayra Couto indica que se siente bien con su cuerpo y que disfruta de ir a la playa y mostrarse en bikini. "Cuando voy a la playa en bikini disfruto de sentir el sol en toda mi piel en lugar de sentirme mal y acomplejarme absurdamente cubriéndome el maravilloso cuerpo que me regaló la vida", manifiesta.

La figura de la televisión finaliza su post en Instagram aconsejando a todas las mujeres que lo más importante son ellas y que la opinión del resto no importa. "La verdad es que no entienden cómo puedes ser feliz siendo imperfecta; mientras una no se hace problemas ni trata de cambiar quién es", dice Mayra Couto.

"Palabras perfectas para una chica", "Me encanta este mensaje", "Lo mejor que he leído en las redes", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la publicación de Instagram que tiene más de 7 mil likes.



TE PUEDE INTERESAR