María Pía Copello se mostró más enamorada que nunca en sus redes sociales, tras celebrar un año más junto a su esposo y papá de sus pequeños: Samuel Dyer.

La exconductora de EEG aprovechó la oportunidad para dedicarle unas románticas líneas a su pareja, con quien cumplió 14 años de matrimonio.

“Ayer se cumplieron 14 años desde que dijimos ‘sí, acepto’ y me convenzo cada día más que no me equivoqué. Gracias por nuestra familia, por tanto amor y comprensión y por tomarte fotos conmigo aunque odies las cámaras. Gracias por darme esa paz que necesitaba y por aguantar a esta loca que tiene cuerda para rato 😂😍 ¡Feliz aniversario!”, expresó Copello en su cuenta de Instagram.

Asimismo, en la leyenda que acompañaba la romántica fotografía con su compañero, en donde ambos lucen enamoradísimos mientras disfrutaban de sus vacaciones en crucero, la recordada amiga de Timoteo se animó a contarle a sus seguidores cómo le pidieron la mano.

“Hoy mientras veía a los chicos jugar juntos en la piscina recordé cuando Samuel me pidió que me casara con él y es algo que casi nunca he hablado en entrevistas, pero se lo voy a contar a ustedes: Me invitó a las Dunas en Ica, todo lindo, súper romántico. Obviamente yo no sabía que me iba a pedir matrimonio, pero ya estaba con la manicure lista por si acaso. Resulta que él no tuvo mejor idea que meter el anillo en una copa de piña colada.. ¡QUE CASI ME TRAGO!”, señaló.