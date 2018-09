Hace algunos días, Leslie Shaw viajó a Miami, pero desde que llegó a la ciudad estadounidense, ha sufrido algunos percances que ha compartido con sus seguidores en Instagram .

El último martes, Leslie Shaw contó a través de varios videos que publicó en sus Stories, que había viajado a Miami para disfrutar del sol, pero fue sorprendida por una fuerte tormenta mientras paseaba.

“Empezó a llover. Miren, chicos. No se puede caminar, el viento es muy fuerte. Me voy a mojar toda”, dijo. “Qué sexy la Leslie Shaw, mojada por la tormenta. Solo me pasan estas cosas a mí car... Por las hue... traje bikini”, indicó en los clips

Para suerte de Leslie Shaw, los días de lluvia quedaron atrás y pudo ir a la playa; sin embargo, un nuevo percance haría que su maravilloso día, se volviera un poco triste.

“¿No saben lo que me acaba de pasar? Se me cayó mi pulsera Cartier al mar. Quiero llorar. Estoy buscando entre las matas. ¡Mar devuélveme mi pulsera”, se le escucha decir a Leslie Shaw en un video publicado en su cuenta de Instagram.