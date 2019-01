Karol G responde a sus detractores tras polémica por tatuaje de Anuel AA [VIDEO]

La cantante urbana Karol G acudió a su cuenta de Instagram para contestarle a quienes han reprochado su nuevo videoclip 'Secreto', el cual grabó con su pareja y cantante Anuel AA.

Asimismo, Karol G se pronunció en el video de Instagram acerca del tatuaje de su novio en la espalda, en el cual se aprecia el rostro ambos dándose un beso.

“Que si se hizo, que si no se hizo, que se tatuó, que por qué o por qué no, que si era privada, que si era pública, que cómo debería ser. La verdad, el video de “Secreto”, porque me voy a dar los créditos, la iniciativa de que fuera así fue mía, es simplemente para darle un poquito al mundo de otra cosa, de amor y de algo verdadero. Y ese video es la muestra de que el amor puede cambiar muchas cosas… Disfrútenlo. Dejen de criticar, consigan más bien alguien con quien vivir algo especial”, alego Karol G en Instagram.

El video de Karol G y Anuel AA se estrenó hace dos días y ya cuenta con más de 23 millones de visualizaciones, convirtiéndose en tendencia en YouTube.

Como se conoce, esta es la segunda colaboración de la cantante colombiana Karol G con el trapero puertorriqueño Anuel AA y en ella han demostrado que su relación está mejor que nunca.