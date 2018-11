Karla Tarazona ha sorprendido a sus fans al incursionar en la música y compartió un video en Instagram donde canta un cover de la agrupación OV7.

Karla Tarazona estaría siguiendo los pasos de sus ex parejas, quienes se dedican a la música; sin embargo, ha dejado en claro que no estaría lanzándose como cantante.

“Siempre me pregunté por qué Dios no me dio una voz prodigiosa, pero entendí que no siempre podemos tener todo en la vida”, señaló Karla Tarazona en Instagram.

Posteriormente dejó en claro que no pretende ser cantante: “[…] este no es un lanzamiento de una carrera musical, pero sí la muestra que los sueños se hacen realidad”.

La canción escogida por Karla Tarazona fue “Te quiero tanto” de OV7 y la ex conductora de televisión señaló que su voz tiene algunos ‘arreglitos’.

Finalmente Karla Tarazona agradeció en Instagram a Chris Milligan, quien hizo posible su sueño y dejó para el final una broma para sus seguidores. “P.D. Beyoncé, Susan Ochoa tranquilas q no les voy a serruchar el piso jajajajajajajaja”, culminó.