Karen Schwarz y Ezio Oliva sufrieron un accidente de tránsito en la Panamericana Sur

Fue un gran susto, pero están fuera de peligro. El cantante Ezio Oliva y la conductora de televisión Karen Schwarz pasaron el susto de sus vidas el pasado viernes cuando se encontraban rumbo al sur para una presentación del músico.

A través de sus historias de Instagram, el cantante Ezio Oliva ofreció detalles de lo que ocurrió y dijo que se encontraba rumbo a una conocida discoteca en Punta Hermosa cuando su auto sufrió un desperfecto que provocó el accidente.

“Ayer estábamos mi esposa y yo en la carretera, camino al concierto que teníamos en el sur. Todo estaba perfecto y de pronto, no sé si se desajustó, el guardafango o el parachoques, pero sonó un ruido muy fuerte y perdimos el control, nos salimos de la carretera. Estuvimos lamentablemente a punto de voltearnos, de dar vuelta de campana. Gracias a Dios no pasó y no sé si hoy estaría yo aquí”, contó Ezio Oliva a través de sus historias de Instagram.

“¿Porque quiero compartir esto? Porque realmente la vida es hoy, no habíamos tomado, estábamos camino a trabajar y no fue un choque. No hicimos nada que pudiera generar todo lo que pasó, eso es lo más loco. En resumen, se desajustó algo, chocó la llanta y casi nos damos vuelta de campana… Hay que agradecer. No tienen idea lo que ha sido para Karen y para mi llegar a la casa, casi a las 5 de la mañana, y abrazar a la gorda (su hija)”, agregó el músico.

El cantante Ezio Oliva ofreció detalles de lo sucedido. (Instagram)

Por su parte, Karen Schwarz también se pronunció y compartió una fotografía de ella aquella noche. La imagen ha recogido más de 30 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios deseándole lo mejor a la conductora.

"Luego de haber escuchado lo que Ezio subió en sus historias, muchos me preguntan por lo que nos pasó ayer a los dos, solo diré gracias Diosito", escribió como leyenda Karen Schwarz en Instagram.