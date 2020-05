La modelo y expolicía Jossmery Toledo mantiene muy activa su cuenta de Instagram, en donde suele compartir sus rutinas de ejercicios y recomendaciones a sus seguidores sobre la vida fitness. Sin embargo, algunos de los usuarios critican la vida privada de la influencer, aunque ella rara vez les responde.

Sin embargo, una fuerte crítica “encendió” a la expolicía, y la respuesta fue compartida por Rodrigo González en su cuenta de Instagram. Una usuaria cuestionó la vida amorosa de la modelo: “Señorita por donde pues. una señorita no va de cama en cama”, seguido de un enunciado de grueso calibre ne referencia a sus relaciones sentimentales.

La modelo aprovechó la oportunidad para aclarar los supuestos romances con futbolistas a los que se le vincula. “¿Y tú cómo sabes eso? A ti te consta, yo acepté solo de una persona que salía, del resto ni mencionarlos, aparte si salgo con alguien más o no, a ti te suma? ¿Tú siendo soltera no sales con quien se te da la gana? Y no te preocupes ya que te encanta los chismes malos como mucha gente cuando tenga relación lo diré, para que no sea especulaciones o ampay”, escribió Jossmery Toledo.

Rodrigo González comparte la respuesta de Jossmery Toledo a una usuaria que cuestionó su vida privada. (Foto: Instagram Rodrigo González)

Expareja de Toledo, el creador del video Tik Tok de la expolicía

El cantante Franco Chiesa confesó lo que vivió mientras estaba en una relación con la exsuboficial Jossmery Toledo, quien hace poco protagonizó varios ‘ampays’ con futbolistas del medio local.

“No es que me muera por fama porque siempre he estado luchando por mis canciones y al final, sin querer, terminé haciéndola famosa a mi exenamorada, que a mí mismo”, dijo el músico en 'Magaly TV, la firme’.

Chiesa sostuvo que él fue quien la animó para que sea influencer. “La quise ayudar, la volví mediática. Se me fue de las manos, porque en realidad yo le dije al principio, ¿te gustaría ser más influencer? Así que comencé a tomarle fotos y editar sus videos”.

El músico también contó que grabó el video en TikTok donde la suboficial de tercera de la PNP, Jossmery Toledo, desató una serie de reacciones en las redes sociales, tras aparecer primero con el uniforme de la institución y luego con un sexy vestido luciendo su contorneada figura.

