¿Qué pasa con el corazón de Jazmín Pinedo? La conductora de televisión respondió lo que muchos querían saber sobre su estado sentimental tras su separación con Gino Assereto.

En su cuenta de Instagram, la ‘chinita’ decidió abrir su corazón: “Hoy tengo ganas de contestar esa pregunta, la he evitado durante mucho tiempo. No estoy con nadie, no salgo con nadie -lógicamente, estoy en cuarentena- y tampoco hablo con nadie y así estoy muy bien”.

Pero la modelo está abierta al amor. “He salido con personas que no tenían nada que ver con el medio (...) pero no estoy cerrada, de hecho preferiría (que no sea pública)”, explicó. Y hasta se animó a detallar que quiere ser madre nuevamente.

“Si yo tuviera el tiempo y el dinero para tener cinco hijos, yo tendría cinco hijos feliz. Pero me da el tiempo y el dinero para unito más. Me gustaría, sí, pero hay que esperar, está en mis planes”, expresó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Thalía anuncia nuevos proyectos