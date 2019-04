Flavia Laos y Patricio Parodi celebran 6 meses de relación dedicándose románticos mensajes en Instagram

El último domingo, Flavia y Laos y Patricio Parodi cumplieron seis meses juntos desde que iniciaron su relación. La actriz y el chico reality no podían dejar pasar esta fecha especial y se dedicaron románticos mensajes en Instagram.

La primera en hacerlo fue Flavia Laos, quien escribió un extenso mensaje en el que dejó que fluyeran sus más íntimos sentimientos hacia Patricio Parodi.

“In every girls life there’s a boy she’ll never forget and a summer where it all began ( En la vida de cada chica hay un chico que nunca olvidará y un verano donde todo comenzó)”, escribió inicialmente Flavia Laos.

“Ya son 6 meses a tu lado que parecen muchos más, estoy agradecida con la vida por ponerme en el camino a un chico tan amoroso y con un corazón enorme” , agregó.

“Cada momento contigo es mágico mi amor, sé que juntos vamos a llegar lejos. Las palabras quedan cortas para expresarte cuanto te amo mi churrupaco” , culminó la actriz en la publicación que acompañó con una foto de una de sus tantas aventuras juntos.

Patricio Parodi no se quedó atrás y algunas horas después, compartió una fotografía en la que aparece en la playa junto a Flavia Laos y le dedicó unas románticas palabras por el medio año que han compartido como enamorados.

"Preciosa hoy cumplimos 6 meses de estar juntos dándonos mucho amor y felicidad. Gracias por todo este tiempo en el que nos hemos divertido juntos, aprendido muchas cosas y entablado proyectos a futuro . Eres mi partner ideal!! Love u so much" , escribió.

Como se recuerda, Flavia Laos y Patricio Parodi confirmaron el inicio de su relación en octubre del 2018, durante un viaje que realizaron juntos a Colombia, ya que fue en el país cafetalero que el modelo le declaró su amor a la actriz y, a pesar de las críticas, han demostrado que su relación se mantiene sólida.