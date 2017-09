Todos tenemos un pasado y así lo demostró Paloma Fiuza en Twitter e Instagram. La famosa chica reality subió a sus cuentas en estas redes sociales un video donde se luce como bailarina de ballet, y causó sensación entre sus seguidores y amigos.

“Queria compartir con todos ustedes otro momento mágico en mi vida...este baile. El Ballet Clásico siempre fue mi adoración”, escribió la brasileña junto a la grabación donde donde se le ve ejecutando esta danza.

Queria compartir con todos ustedes otro momento mágico en mi vida...este baile. El Ballet Clásico siempre fue mi adoración. pic.twitter.com/cZKlDOUBXj — Paloma Fiuza (@PalomaFiuza_1) 4 de septiembre de 2017

"Una verdadera pasión. Siempre me encantó bailar...y lo hacía con todo mi amor", finalizó.

"Queria compartir con todos ustedes otro momento mágico en mi vida...este baile. El Ballet Clásico siempre fue mi adoración. Una verdadera pasión. Siempre me encantó bailar...y lo hacia con todo mi amor."

Durante una breve entrevista con América TV, Fiuza habló sobre su amor por esta danza que practicó durante siete años.

“Siempre me encantó mucho el ballet clásico y me quedé impresionada con los comentarios. Hasta Maju Mantilla comentó,y la verdad estoy muy contenta”, expresó inicialmente.

“Ese solo que yo hice para mí fue el mejor solo, era el solo de una española, y eran 30 segundos de una coreografía que era demasiado difícil, y era para mi academia en la época”, relató.

“Hay otro (video) que quiero colgarlo, que era de un Pas de deux, bueno, mi primer Pas de deux, y bailé con un cubano que se llamaba Ernesto, y también fue lo máximo, fue el top del top del top, y bueno, quería compartir todo eso”, manifestó.

Sin embargo, a pesar del amor que le tiene hasta hoy en día a esta danza, Fiuza tuvo que dejarlo debido a algunos problemas económicos.

“Yo me mudé con mi papá, y allá el ballet era muy caro, cuando vivía con mi mamá, ella si lo bancaba, mi papá decía que era muy caro, tenía que comprar zapatos de punta, y yo tenía que dar muchas clases para pagar el ballet”, explicó.

“Al final yo dije: ¿Sabes qué? Me salgo porque es mucha chamba. Al final me salí, y la academia a la que me fui no era la que me gustaba, a la que le tenía pasión, y bueno, por eso lo dejé”, añadió.

Tras ver el video que publicó su pareja, el también chico reality, Facundo González expresó su admiración. “Talento puro, amor. Te amo”, escribió en Instagram.

Al recordar cuando González vio el video, Fiuza dijo entre risas: “Le encantó, me dijo: ¡Que hermoso, chiquita!”.