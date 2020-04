Anahí de Cárdenas dio un duro testimonio a través de su cuenta de Instagram y reveló que, tras detectarse un bulto en la axila, comenzó a reflexionar sobre la muerte y las consecuencias que podría causarle el cáncer que padece.

La actriz contó que, días atrás, se palpó un ganglio inflamado y se comunicó con su doctor preocupada por la situación y este le recomendó hacerse una tomografía. Sin embargo, explicó cómo este momento le permitió ponerse en un escenario trágico.

"A la hora sentirme el bulto, fue bien loco porque mi proceso mental fue super rápido automáticamente dije: ‘'tengo un bulto, otro', automáticamente fue 'me voy a morir’ ", contó.

Luego de esta situación se calmó y trató de entender lo que ocurría. "Dije: ‘basta, tranqui, respira dos minutos’. Entonces, empecé a pensar y dije (...) '¿ Qué es lo peor que podría pasar? Lo peor que podría pasar de todo esto es que me muera y, ¿qué pasa si me muero?, ¿estoy lista para morirme? De una manera muy rara me di cuenta que sí, (…) porque puedo morirme de cáncer, de coronavirus, como también puedo cruzar la calle y morirme porque me chancó un carro. Entonces me pregunté por qué estoy lista para morirme”, indicó la actriz de “No me digas solterona”.

Más empática

“El cáncer me ha hecho una persona más empática, tolerante, más consciente, sensible y de ahí pensé que el cáncer me ha hecho plenamente feliz y fue locazo. Estoy lista para morirme porque doy el 100% de mÍ todos los días”, finalizó la actriz en su cuenta de Instagram.

