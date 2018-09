Tras la preocupación de sus seguidores y amigos de Esto es Guerra , Diego Chávarri publicó en su cuenta de Instagram que la operación a la que fue sometido fue un éxito.

“Cada prueba es más fuerte que la última”, inició el mensaje de Diego Chávarri en Instagram, quien sufrió una fuerte lesión durante su última competencia en Esto es Guerra y fue trasladado a una clínica local ante las continuas quejas de dolor.

Inicialmente se desconocía el motivo de la lesión, pero Diego Chávarri vía Instagram señaló que habría sufrido la rotura del tendón de Aquiles en la pierna derecha.

Asimismo, el ‘Retador’ aprovechó la publicación para agradecer las muestras de apoyo y preocupación de sus fans “Salí de la operación y todo fue positivo gracias a Dios. Me he levantado tantas veces, que esto no me detendrá; será largo el proceso, pero el tiempo vuela. Gracias por las muestras de cariño. Los quiero 💜”, expresó en Instagram Diego Chávarri.