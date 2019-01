'Moverse como licuadora' le pasó factura: Daniela Darcourt fue internada de emergencia

Daniela Dancourt preocupó a sus seguidores en Instagram la tarde de este vierne. En su cuenta personal informó que se encuentra hospitalizada.

Junto a una imagen en la que aparece echada en la cama de una clínica, Daniela Darcourt escribió un extenso post en el que explicó los motivos por los que terminó en una clínica de San Borja.

“Los tacos y el moverme como licuadora durante estos tiempos, sumado al trabajo, las emociones y los desórdenes que la propia madrugada trae, me trajeron aquí por una retención de líquido… ¡Increíble!”, escribió inicialmente Daniela Darcourt.

Sin embargo, la intérprete de “Probablemente” tranquilizó a sus fanáticos el indicar que se encuentra fuera de peligro y no desaprovechó la oportunidad para darles un consejo.

“Estoy muchísimo mejor y con harta energía. Gracias a todo el equipo que me cuido durante la madrugada y se encargó de que nada me faltara. Ya saben amigos, al mas mínimo dolor, es importante no dejarlo pasar”, indicó Daniela Darcourt.

“Los médicos son nuestros mejores aliados. Ahora a descansar y llevar una vida más sana y con orden”, finalizó su mensaje Daniela Darcourt, no sin antes agradecer a sus fans por sus mensajes de aliento que “han sido de gran ayuda para mi recuperación”.