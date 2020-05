Mientras el abogado Frank Dello Russo, exnovio de Vania Bludau, asegura que la relación terminó aa fines de marzo y no hubo infidelidad por Tinder, la modelo -que sorprende a sus fans bailando mejor que nunca- responde con ironía a Rodrigo Gónzales, el popular ‘Peluchín’.

“El abogado quiere circo”, le dice al conductor a través de Instagram, y acompaña la breve declaración con la imagen de un ahogado.

Lejos de dar más información sobre el romance, Vania agradeció el apoyo de sus fans, y emocionada dijo que la alegraron cuando más lo necesita. Se refería a su espectacular sesión de baile que la convirtió en tendencia en las redes sociales.

Vania responde

El exprometido de Bludau explicó que la relación terminó en marzo pasado, y luego Vania abandonó el departamento que compartían en Estados Unidos. Según dice, fue recién el 27 de abril que él instaló la aplicación de citas que se especuló había sido la razón de la ruptura. Sin embargo, Vania contó a Peluchín, de acuerdo con una nueva captura en Instagram, que para ese momento ambos compartían departamento, y él salía a ver a su mamá.

Más pruebas

En esa publicación, Vania le dice a ‘Peluchín’ que su entonces pareja no cumplía la cuarentena. Era el 9 de abril, y la misma Vania escribió: “Aún ni me caso y ya me divorciaron". Al parecer, hasta ese instante no tenía graves problemas.

