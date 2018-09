Andrea San Martín pasó la noche en una clínica, luego que fuera hospitalizada de emergencia debido a algunos problemas de salud que ha presentado.

Así lo dio a conocer la propia Andrea San Martín a sus seguidores en Instagram, red social en la que, a través de sus Stories, publicó una foto con un sentido mensaje.

“Mi noche en emergencia 😫😐… No doy más. Me siento vulnerable al máximo! Mi cuerpo no me responde como debería y mi estado anímico 🤷🏻‍♀🙁pues no ha sido el mejor”, confesó.

“A veces es bueno confesar que somos humanos y no máquinas. A veces necesitamos parar”, escribió finalmente Andrea San Martín. En la imagen se puede ver que tiene colocada una vía en la mano, mientras abraza a su pequeña bebé.



Como se recuerda, Andrea San Martín dio a luz a la pequeña Lara, su segunda hija fruto de su relación con Juan Víctor Sánchez, hace dos semanas.

Al parecer, los cuidados que requiere la pequeña recién nacida, así como Maïa, su hija mayor, le están pasando factura a Andrea San Martín, al punto de que, por el desgaste y cansancio, ha tenido que ser internada.