¿Indirecta a Gian Piero Díaz? Renzo Shüller concluye decepcionado: "No todos son tus amigos"

¿Indirecta para Gian Piero Díaz ? Renzo Shüller está decepcionado de quienes creía eran sus amigos en la televisión. Tras conducir durante 7 años el reality 'Combate' al lado de Gian Piero Díaz, el actor concluyó que no a todos puede considerar como amigos.

“Conocí mucha gente que hasta el día de hoy quiero y valoro mucho, pero me sirvió también para darme cuenta de muchas cosas, que no necesariamente todos son tus amigos porque no es así”, explicó Shüller en el programa digital 'Dilo', de El Comercio.

A inicios de este año, Gian Piero Díaz fue presentado como el nuevo rostro de 'Esto es guerra'. La noticia sorprendió a todos; sobre todo a Renzo Shüller, quien se enteró por los medios de comunicación la partida de su compañero en la conducción de 'Combate'.

"La verdad, si es para hablar de Gian Piero, prefiero que no", respondió Shüller tras conocer la decisión de quien fuera su socio televisivo por más de quince años.

Se supo además que ambos dejaron de seguirse en redes sociales.

