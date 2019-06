¿Indirecta? Esto escribió Stephanie Valenzuela luego de la polémica con Lucho Cáceres

Luego de conocerse que el actor peruano, Lucho Cáceres , no quiso compartir escenario con Stephanie Valenzuela por considerar una 'falta de respeto' a su trayectoria como artista, la modelo manifestó que está enfocada en realizarse como persona y profesional.

"A la gente que no piensa igual que yo o que no me respeta o no le caigo bien, igual los voy a respetar porque yo estoy metida en lo mío, avanzando y sin mirar atrás o al costado. Voy a seguir adelante", indicó.



La actriz y cantante subió una foto a su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje que podría ser una posible respuesta ante lo sucedido.



"Y a dormir feliz con la conciencia tranquila, cansada y estresada pero de hacer lo que tanto amo y aprender y aprender mucho... Sueñen bonito que los sueños se cumplen con disciplina y con pasión ❤️", escribió.