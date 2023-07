Saca pica. Cada vez falta menos para el concurso Miss Grand International , por lo que Luciana Fuster sigue preparándose para dejar en alto el nombre del Perú. La modelo tendrá una prueba de canto en el certamen de belleza y no duda que será su momento de brillar en esa nueva faceta. Algunos cibernautas no dudaron en compararla con Flavia Laos , quien incursiona en la música como cantante.

Como se recuerda, la chica reality Luciana Fuster fue duramente criticada por sus seguidores en redes sociales por supuestamente copiar el contenido de Flavia Laos, quien es expareja de Patricio Parodi.

La también reina de belleza se enteró de que ahora tendrá que pasar por una prueba de canto en el Miss Grand Internacional que se realizará en Vietnam, el próximo 25 de octubre. La modelo remarcó que la noticia fue confirmada por la misma Jessica Newton.

“Abro el teléfono, mientras comía, y de pronto veo en qué me han etiquetado mis seguidores (...) A partir de este año, habrá una prueba nueva, es una prueba de canto, me quedé: ¡OMG! Es mi momento, mentira (...) Le pregunté a Jessica y me dijo efectivamente, vamos por eso”, señaló.

“A mí me gusta hacer de todo, siento que le pones un poco de amor y compromiso a las cosas salen bonitas (...) Lo que tengo que hacer lo hago”, dijo la concursante a Miss Grand International.

Cabe precisar que Luciana Fuster no es ajena al mundo musical, ya que ha participado en el tema de Nesty, ‘B.A.E Remix’, junto a su expareja Emilio Jaime.

