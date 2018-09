La situación del partido Podemos Perú , agrupación política de José Luna Gálvez con la que Daniel Urresti pretende llegar a la alcaldía de Lima, continúa complicándose.

Esta vez fue Verónica Linares quien se pronunció sobre la supuestas firmas falsas en los padrones electorales para la inscripción de la organización, debido a que descubrió que su nombre figuraba pese a nunca haber firmado nada.

La periodista se enteró en vivo que su nombre, apellidos, firma y DNI figuraban en el padrón de adherentes al partido, por lo que había sido víctima de usurpación de identidad.

"O sea lo que acá está diciendo es que yo, Verónica Linares Cotrina con mi DNI, he firmado el padrón como adherente para inscribir su partido ante el Jurado Nacional de Elecciones. Eso es FALSO. No he firmado nada", sostuvo visiblemente indignada.

América TV

"Podrían por favor los amigos de la ONPE enseñar qué firma es la que yo supuestamente he puesto ahí, en ese padrón de adherentes, porque yo no he firmado nada, de esta agrupación ni de ninguna otra. Yo soy periodista no activista", agregó.