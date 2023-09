Janet Barboza vivió un incómodo momento en la última edición de ‘América Hoy’ tras participar en un concurso de karaoke con Yolanda Medina y ‘Robotina’. Ellos se enfrentaron a Edson Dávila, Giuliana Rengifo y Brunella Horna.

La secuencia se desarrollaba con normalidad hasta que un colaborador del programa disfrazado de ‘extraterrestre’ reventó sorpresivamente el globo que contenía talco en la cabeza de la ‘Rulitos’.

La conductora no podía salir de su asombro y no pudo ocultar su incomodidad frente a cámaras. En esa línea, anunció cambios en la producción del magazine al no estar de acuerdo con el castigo que le impusieron.

“¿Ustedes saben lo que es limpiar este cabello? Hoy el equipo de producción está jalado. Van a haber cambios en los puestos de producción porque esto no puede pasar. Pausa y regresamos”, sostuvo la presentadora evidentemente fastidiada.

Fiel a su estilo, Edson Dávila no pudo evitar burlarse de Janet Barboza y la comparó con ‘Cruella de Vill’. “Gracias Perú, eso le pasa por quejona señora”, se le oye decir al popular ‘Giselo’.





Janet Barboza es sorprendida por extraterrestre