La India pide detener el bullying contra Daniela Darcourt: "¡Que no le hagan violencia!"

Saca las garras. La cantante puertorriqueña Linda Bell Viera, conocida en el mundo de la salsa como La India, dejó en claro el apoyo a su ahijada musical Daniela Darcourt ante las críticas que ha venido recibiendo por parte de sus detractores en las últimas semanas.

"No sé porqué (la critican), yo no entiendo que es lo que está pasando. A mi que no le hagan violencia. (...) Hay que protegerla es una buena muchacha, no es una muchacha que está haciendo el papel de payasa, no. Ella canta y baila. Es una muchacha joven que puede hacer lo que le da la gana", comentó a Perú21.

Viera contó que sigue paso a paso el crecimiento de la carrera de Darcourt y contó que confía en que la cantante de 23 años llegará muy lejos. Asimismo destacó que Daniela se ha convertido en una importante representante de la música peruana y pidió a sus seguidores no dejar de apoyarla.

La India y Daniela Darcourt

"Yo llevo dos años siguiéndola y lo que veo es que está creciendo todos los días y se está dedicando a esta carrera (...) El talento habla por sí solo y yo creo que eso es lo que a la gente le gusta y queremos conocer al Perú, los talentos del Perú y Dani va a ser esa persona que va a ayudar a abrir la puerta de tantos talentos que mañana pueden lograr metas" , aseveró.

La India y Daniela Darcourt compartirán escenario una vez más en el concierto Una Noche de Salsa que se realizará este 27 de abril en el Jockey Plaza. Ellas prometen realizar un gran show con sus propias orquestas y, además, compartirán un tema juntas.