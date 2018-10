¡Quiere ser papá otra vez! Pablo Villanueva , más conocido como el popular ' Melcochita ', confirmó que está en la búsqueda de un nuevo integrante en su familia.

El cómico peruano reveló que está haciendo lo imposible para dejar embarazada a su esposa Monserrat Seminario, para así poder tener a su décimo hijo.

"La ciencia está muy adelantada, así que estamos planeando tener un varoncito. Ya tengo nueve hijos y estamos en búsqueda del décimo", sostuvo en declaraciones a El Popular.

"Yo sé que Dios me va a bendecir y me cumplir ese gran sueño que tengo. Quiero decir que para ser padre no hay edad sino mucho amor que dar", manifestó el cómico, quien aceptó ser celoso y cuidadoso con su familia.

De la misma forma, Monserrat también dijo estar ilusionada con la llegada de un nuevo integrante a la familia "La relación con Pablo está muy bien. Yo lo cuido a él y cuando le veo algo malo me pongo saltona. Ahorita está en un tratamiento, quiero encargar un bebé y tener un varoncito", acotó.