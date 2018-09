Johana Cubillas , hija del conocido ex futbolista peruano Teófilo Cubillas, realizó una publicación en Instagram para compartir el tatuaje que se realizó en su derrier con motivo de la enfermedad que padece.

“Antes de que me juzgues por la foto quiero contarte hacia dónde va” inició el mensaje de Instagram Johana Cubillas, quien explicó el “fondo blanquecino que tal vez no entiendes”.

En Instagram, la periodista deportiva antes de revelar que sufre de vitíligo desde hace cinco años, explicó que fue una decisión difícil y que quizás no la hubiera tomado antes, pero probó diversos métodos para desaparecer las manchas blancas en la piel y no encontró una solución, por lo cual recurrió a tatuarse.

Asimismo, Johana Cubillas explicó que el vitíligo, enfermedad degenerativa cutánea que causa la desaparición de la pigmentación de la piel, llegó a bajarle la autoestima y que el tatuaje que se ha realizado ha logrado que ella recupere la confianza, pues ahora se siente mejor.

"La única salida que vi para taparme la mancha enorme que me salió en la cola fue tatuarme. Y aun así recibí millones de críticas por el lugar donde tengo el tatuaje (ahora me dan risa)... pero por lo menos me alivió demasiado y me ayudó a recuperar todo el autoestima que poco a poco había perdido" explicó en Instagram Johana Cubillas.

De la misma manera, la hija del popular 'Nene’ confesó que hacer pública su enfermedad no fue una decisión fácil, pero que con el tiempo cada quien aprende a querer cada parte de sí y recordó a sus seguidores de Instagram que cada persona es especial y bella.



