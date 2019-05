Susy Díaz asegura que sueña con volver a casarse y vestirse de blanco 

Aún cree en el amor. Susy Díaz, en conversación con el diario Trome, no ha perdido la ilusión de volver a casarse vestida de blanco. Ella aseguró que no descarta contraer nupcias con su actual pareja Walter Obregón.

Sin embargo las pretensiones de la ex vedette aún deberán esperar pues, según contó, primero debe resolverse el divorcio de su último matrimonio con Andrés Olano, conocido como Andy V.

"Por civil, no (quiero casarme), pero por la iglesia, sí. Pero mi divorcio aún no sale", adelantó.

En una entrevista con el medio citado, Susy comentó que está feliz y que este año le está yendo muy bien en todos los aspectos de su vida. Asimismo contó que en julio cumplirá un año con su pareja por lo que están viendo qué hacer para celebrarlo.

"No me puedo quejar porque este año me está yendo muy bien en el trabajo, salud y en el amor", señaló.