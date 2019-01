¿Igualitas? Milett Figueroa tendrá el papel de Angie Cepeda en musical de 'Pantaleón y las visitadoras'

Milett Figueroa será la protagonista de 'Pantaleón y las visitadoras' el musical y la encargada de tomar la posta de Angie Cepeda, quien también participó del filme peruano interpretando a la prostituta que se robó el corazón del militar Pantaleón Pantoja.

La modelo tendrá la responsabilidad de darle vida a 'La Brasileña', que en la película de Francisco Lombardi se llamó 'La Colombiana' para que coincidiera con la nacionalidad de Cepeda.

Sobre este nuevo reto en su carrera, Milett dijo que su personaje será diferente al que se vio en la película. "La idea es hacer algo diferente de acuerdo a mi libreto y a lo que yo pueda interpretar", manifestó a RPP.

Contenta porque va a poder cantar, bailar y actuar, Milett manifestó que le entusiasma este proyecto. "Cuando me llamaron para hacer el casting de voz yo estaba preparando mis maletas para hacer un proyecto en el extranjero. Cuando fui, me contaron del proyecto y me interesó muchísimo. Claramente acepté ya que son Los Productores y el gran Juan Carlos Fisher a quien admiro mucho", reveló.



'Pantaleón y las visitadoras', obra literaria del nobel Mario Vargas Llosa, se inmortalizó en la memoria de varios peruanos gracias a la versión cinematográfica de Francisco Lombardi protagonizada por Salvador del Solar y Angie Cepeda.