André Castañeda reveló que Ignacio Baladán auxilió a 'Poly' Ávila luego que la drogaron  [VIDEO]

André Castañeda , quien reveló que 'Poly' Ávila fue drogada con metanfetamina durante una fiesta en la que estaban presentes varios 'chicos reality', aclaró que Ignacio Baladán no está involucrado en lo ocurrido y que al contrario, fue él quien ayudó a su ex pareja.

En declaraciones a 'Válgame Dios', manifestó que el uruguayo fue quien facilitó que la modelo argentina saliese a salvo de la casa de la fiesta, ubicada en un lugar remoto de Asia.

"Cuando yo tengo comunicación con Ignacio, él me dice que él estaba en la parrilla, que no había estado en la zona de los tragos, que él había estado cocinando y que no había tomado nada. Lo que también me dijo es que no le gustaba lo que estaba pasando y con sus palabras me dijo que eso era una mierda y que prefería irse de acá", reveló.

"Él me dijo que estaba viendo lo que estaba pasando y que no estaba de acuerdo. Él me dijo que me quede tranquilo, que ellos la iban a cuidar y que nada le iba a pasar. También estaba La Chama", agregó.

André Castañeda remarcó que ni él ni 'Poly' Ávila han acusado a nadie como responsable y solo mencionaron que habían chicos reality presentes en la polémica fiesta.

Esta versión coincide con lo dicho por Alexandra Méndez, quien confirmó que Ignacio Baladán y un amigo más la acompañaron a Poly Ávila al grifo en Asia, lugar donde la estaba esperando André Castañeda.