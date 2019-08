Humillaciones y escándalos de Miley Cyrus que llevaron a Liam Hemsworth a pedir el divorcio

La prensa internacional repasó todas las humillaciones públicas que Miley Cyrus le hizo a su todavía esposo, Liam Hemsworth, y que provocaron

que el actor formalice la demanda de divorcio por "diferencias irreconciliables" en contra la exactriz de Disney.

"Liam está harto de ser humillado. Y por la forma en que ella está actuando, está haciendo un excelente trabajo para asegurarse de que no regresen", indicó un allegado al actor australiano de 29 años.

La pareja se conoció en 2010 en el set de la película romántica 'The Last Song' y en 2012 se comprometieron por primera vez. Un año más tarde, comenzaron los problemas. Supuestamente, Liam Hemsworth había sido infiel a Miley Cyrus.

"Tuvimos que recuperarnos el uno al otro", admitió la cantante en aquel momento.

Durante ese tiempo hasta su reconciliación en 2016, Miley mantuvo varios amoríos como con la modelo Stella Maxweel, mientras que Liam se dejó ver con la modelo Eiza González.

Tras el anunció de su rompimiento matrimonial, Liam pasa sus días en Australia con su familia y disfrutando del surf mientras que Miley se refugió en su nueva novia, la bloguera Kaitlynn Carter, con quien apareció besándose escandalosamente en un yate en Italia.

Parecía una separación tranquila, pero en el camino han salido acusaciones de drogas e infidelidad de parte de Hemsworth en contra de Cyrus.

Antes de su separación, Miley hablaba de su estado de casada y aseguraba que "no encajaba en un papel de esposa tradicional".

"Ni siquiera me gusta esa palabra. Estoy en una relación hetero, pero todavía me atraen mucho las mujeres. Las personas se vuelven vegetarianas por razones de salud, pero el tocino sigue siendo muy bueno, y lo sé", indicó la exHanna Montana a la revista Elle.

Fuentes cercanas a la cantante aseguraron que la cantante luchó por su matrimonio pidiéndole a Liam Hemsworth acudir a terapia de pareja, pero él se negó.

Entre tanto, el entorno del actor negó que este fuera consumidor de drogas y alcohol. "Liam es una de las personas más amables y gentiles que existen. Que sea salvaje o borracho es absolutamente ridículo", precisó la fuente.

El actor siempre ha mantenido un perfil bajo, alejado del escándalo y de Hollywood. Se supo que durante su matrimonio, Miley habría dicho que "estaba aburrida" de estar casada con él y que no la satisfacía sexualmente.

Por todas las señales, la ruptura era evidente. Tenían meses sin ser vistos como pareja e incluso Cyrus declaró que julio que "aún se sentía muy atraída por las mujeres". También publicó una fotografía donde no lucía su anillo de casada. Sin embargo, los besos con la bloguera fueron demasiado para Liam.

Solo unas horas después de anunciar su separación de forma pública, el tabloide británico Daily Mail publicó fotografías de Cyrus besándose con Kaitlynn Carter durante una escapada como amigas.

Las fotos se viralizaron y la cantante siguió como si nada.

Días después, Miley y Kaitlynn protagonizaron una intensa sesión de besos y caricias en un club nocturno de West Hollywood. Devastado ante las imágenes y rumores, Liam continúa en Australia y decidió cancelar sus compromisos profesionales.

Por culpa del comportamiento irrespetuoso de su aún esposa, Liam decidió no aparecer en la premiere ni en la rueda de prensa de Killerman para escapar del acoso de la prensa.

Hasta el momento, actor solo apareció en redes para dedicar salud y felicidad a Cyrus.

Miley Cyrus, por su parte, lanzó una nueva canción 'Slide Away', donde habla del declive de su relación con Liam.

"Me desperté un día y todo se había transformado en polvo. Bebé, nos encontramos, pero ahora estamos perdidos, es tiempo de dejarlo ir. Necesitamos seguir adelante, no tenemos más 17 años. No soy quien solía ser. Dijiste que todo había cambiado, y es verdad, estamos grandes ahora", dice parte de la letra.

La portada del single son botellas y pastillas en agua. Imagen que muchos dicen confirman los rumores sobre los excesos de Liam.

