El actor mexicano Humberto Zurita protagonizó un incómodo momento con Mario Hart durante su visita a “Mande quien mande”, programa al que llegó para presentar su nueva obra teatral “Papito querido”.

La producción del programa conducido por María Pía Copello sorprendió al galán de las novelas mexicanas con un homenaje y además presentó a Mario Hart como uno de los personajes que iba a imitarlo en un reto de actuación.

En lugar de sentirse halagado, el actor lamentó que el exchico reality sea en encargado de darle vida a su icónico papel en la novela “De pura sangre”.

“ ¿Cómo me va a hacer él? Perdónenme, pero hay niveles, ¡hay niveles! ”, dijo Humberto Zurita desatando la risa de todos los que se encontraban en el set. Ante ello, Mario Hart solo atinó a defenderse “¿Qué pasa? Humberto, no me has visto actuar todavía”, replicó.

Por su parte, María Pía se excusó señalando que la producción no contaba con el dinero para contratar a un actor de mayor nivel. “Es lo que había. No había más presupuesto”, señaló entre risas.