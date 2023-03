Hugo García se ha ganado el corazón de muchas personas desde su ingreso a “Esto es Guerra”, sin embargo, nadie imaginó que el chico reality padece una enfermedad incurable, la cual impidió que cumpla uno de sus mayores sueños.

En una entrevista que dio al programa de YouTube de Jesús Alzamora, el novio de Alessia Rovegno contó que luego de la muerte de su padre, intentó postular a una aerolínea para estudiar a través de un programa de becas, sin embargo una mala noticia terminó por acabar con su ilusión de ser piloto.

Según narró, logró llegar a la última etapa del proceso de selección junto a otro joven. Finalmente desaprobó el examen médico luego de ser diagnosticado de daltonismo, una condición que provoca que vea los colores de manera diferente.

Al escuchar su testimonio, Jesús Alzamora no pudo ocultar su asombro frente a cámaras. “¿Eres daltónico? ¿Eso se cura o se corrige?”, consultó el animador, a lo que Hugo García respondió que lamentablemente padecerá este trastorno hasta que se muera.

“Yo veo. Pero te piden que tengas 100% la vista (...) Creo que es algo más preciso (lo que tiene y no solo la incapacidad de no poder diferenciar colores) Todavía ni sé qué color (no puede ver), porque normalmente veo perfecto”, señaló el ‘Guerrero’.





¿Qué es el daltonismo?





Se trata de un trastorno visual genético que afecta la capacidad para distinguir algunos colores. En la mayoría de casos, los pacientes tienen dificultades para percibir los colores verde, rojo y azul.