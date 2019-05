Hijos de Javier Carmona quieren que se someta a terapias con cannabis, pero Tula Rodríguez se opone

En medio de la disputa legal por la administración de las propiedades de Javier Carmona , quien se encuentra hospitalizado en un estado vegetativo, salió a la luz que su hijo mayor Lucas Carmona quiere tratar a su padre con medicina alternativa para su recuperación.

"Lo que quiero es agotar todo, la tecnología y en la medicina alternativa, como por ejemplo la acupuntura, con gotas de cannabis, terapias para sumergirlo en el mar porque es una ayuda", dijo el joven en su declaración ante la Corte Superior de Justicia de Lima.

Por esta razón, los hijos del ex gerente de televisión desean ser los administradores de todos sus bienes y cuentas bancarias que el empresario tenía antes de caer enfermo y así usarlo para revertir su situación.

Sin embargo, Tula Rodríguez se opone a estas prácticas, debido a que su esposo, aparentemente, "no creía esas cosas" y no hubiera aceptado el tratamiento alternativo.

Según el programa 'Magaly TV, la firme', el neurólogo Enrique Estrada Vegas certificó que Javier Carmona fue diagnosticado de encefalopatía hipóxical a consecuencia de la rotura de un aneurisma que genera un estado de trastorno vegetativo.

"Al no tener capacidad de discernimiento, no puede manejar sus bienes, no puede celebrar contratos, no puede tener voluntad ni aceptación de absolutamente nada", indicó la abogada Zumaeta en el reportaje de Magaly Medina.



El programa de Magaly Medina indicó que la conductora de televisión y la familia de Javier Carmona iniciaron una batalla legal. (ATV)

