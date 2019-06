Hija de Vanessa Terkes tras denuncia a George Forsyth: "Veamos la violenta realidad machista"

Está orgullosa de su madre. Sujetka Val Terkes, la única hija de Vanessa Terkes , se pronunció por primera vez tras la denuncia por maltrato psicológico que su madre ha interpuesto contra su todavía esposo, George Forsyth .

A través de una publicación en su perfil de Instagram, la artista envió un emotivo mensaje para la actriz peruana y aplaudió su valentía.

"Hoy escribo para apoyar a esa persona que me enseñó a ponerle corazón a todo lo que hago, esa mujer que nos ha demostrado los grandes valores que tiene y siempre está dispuesta a ayudar al otro, incluso a veces postergándose a sí misma", inicia el texto.

"También escribo por las miles de mujeres que sufren a diario y no son escuchadas. Ya es momento que como sociedad abramos los ojos, veamos la violenta realidad machista en la que vivimos y hagamos algo al respecto", continuó.

"¡Te amo ma! Eres una gran persona y como hija siempre estaré orgullosa de tenerte como madre, sigue adelante, eres muy valiente y aplaudo eso de ti", finaliza el mensaje.

Sujetka adjuntó al texto una fotografía del recuerdo donde aparece Vanessa Terkes junto a ella cuando todavía era una bebé.

PRIMERA VEZ QUE SE PRONUNCIA

Es la primera vez que Sujetka se pronuncia sobre el difícil momento que está viviendo su madre. Hace unas horas el programa 'Válgame Dios' se contactó con ella por teléfono, pero evitó dar detalles sobre lo que ocurre en su familia.

"Ahorita no estoy dando ningún tipo de declaraciones. Disculpa. No voy a opinar nada. Si me sigues preguntando te voy a colgar y no quiero parecer irrespetuosa, pero es que ahorita no quiero decir nada al respecto", sostuvo en aquella oportunidad la joven.

Vanessa Terkes contó recientemente que George Forsyth le había pedido que no revele a su familia la orientación sexual de Sujetka, quien es abiertamente lesbiana y cuenta con el respaldo de su madre.