¡Viven su amor al máximo! Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton , dedicó un romántico mensaje a Deyvis Orosco, quien viajó a Miami para iniciar un nuevo proyecto musical.

"Mi complemento perfecto. No importa que tan lejos estés o que tan ocupada venga la agenda, siempre encuentras tiempo y alguna manera especial de hacerme sonreír. Contando los días", escribió Cassandra en la fotografía que publicó al lado del cumbiambero.

Vea también Así reaccionó Farfán al conocer la extensa lista de regalos para Navidad de su hijo [VIDEOS]

Deyvis Orosco , por su parte, manifestó que Casandra Sánchez La Madrid se ha convertido en "parte de mi vida". Añadió que "estoy pasando por un momento lindo de mi vida y lo único que quiero decir".

FELICES LOS 4



El romance de la nueva pareja salió a la luz luego que la organizadora del Miss Perú publicó una fotografía junto a su esposo, su hija y el conocido cantante. "Felices los 4", fue el mensaje que reseñó Newton en la imagen.

Orosco vivió su última relación mediática con la ex chica reality Andrea San Martín. Desde entonces, no se le conocía nueva pareja hasta la ofialización de la gerenta comercial de la organización Miss Perú.

La propia Jessica Newton manifestó su alegría tras conocer la relación de su hija con el cumbiambero.

"¡Son lindos! Me encantan y juntos se potencian. Qué alegría verlos tan felices y enamorados. No hay mayor bendición para los padres que ver felices a sus hijos", indicó la ex reina de belleza.

TE PUEDE INTERESAR: