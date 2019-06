Hija de Jessica Newton descarta ruptura amorosa con Deyvis Orosco: "Me encanta mi relación, estoy feliz"

Se pronunció fuerte y claro. Cansada de escuchar rumores que aseguraban que estaba soltera, Cassandra Sánchez de Lamadrid descartó una ruptura amorosa con su actual pareja, el cantante de cumbia Deyvis Orosco.

En declaraciones para Ojo, la hija de Jessica Newton negó un alejamiento del compositor peruano y pidió que se respete su vida privada, un aspecto que ella valora mucho.

“La verdad es que me sorprenden, yo paro viajando todas las semanas y nunca paro mucho a escuchar los rumores o comentarios. Una de las cosas que yo aprecio mucho de mi relación con Deyvis es que sabe mantener nuestra vida privada alejada del público", sostuvo.

Sánchez de Lamadrid dejó en claro que está viviendo una etapa tranquila al lado del músico. "La verdad es que yo me enfoco en la música y me olvido del ruido. A mí me encanta mi relación, estoy feliz y lo estoy disfrutando mucho”, agregó.