Hija de Gisela Valcárcel decepcionada por Lucho Cáceres: "No tiene más valor que una chica reality"

Ethel Pozo , hija de Gisela Valcárcel, comentó que se siente muy decepcionada de Lucho Cáceres por negarse a apoyar a Stephanie Valenzuela en 'El artista del año'.

La conductora de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' aseguró que el actor avala comentarios en contra de tu mamá.

" Sí, es una decepción. No considero coherente que por ser actor piense que tiene más valor que una chica reality", dijo en entrevista con el diario Trome.

Ethel Pozo también señaló que Lucho Cáceres debería ser más caballero con su madre y la 'exchica reality'.

"Amistad de 25 años, lo he visto desde niña, a los amigos verdaderos se les cuida y protege. La amistad, como cualquier sentimiento, no hace daño y no ofende. Debería ser más caballero con Stephanie y con mi mamá", sostuvo la conductora de televisión.

La hija de Gisela Valcárcel aseguró que ya no quiere tener las amistad del actor. "Ya no tiene sentido. Si un hombre te ofende una vez lo hará siempre y eso debemos entender las mujeres... Dios te aleja de las personas equivocadas. Hay que orar mucho", precisó.



