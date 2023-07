Melissa Klug y Jesús Barco volvieron a acaparar los titulares de los medios de espectáculo tras compartir ternas imágenes de la exclusiva fiesta que realizaron el último 20 de julio donde revelaron el sexo de su primer bebé.

Pero no todos estarían felices con el anuncio y es que Melissa Lobatón, la tercera hija de la empresaria, no pudo evitar romper en llanto en plena celebración tras enterarse que no tendrá un hermano sino una hermana.

“Yo quería (que fuera) hombre”, se le oye decir a la joven entre lágrimas durante la fiesta que le organizaron a la ‘Blanca de Chucuito’ y al futbolista del Sport Boys. Rápidamente fue consolada por sus hermanos.

Al parecer, Melissa Lobatón tenía mucha ilusión que el nuevo integrante de su familia sea varón. Se conoció que el sexto hijo de Melissa Klug nacerá a fin de año.