Daniel Lazo sigue en el ojo de la tormenta después de haber sido acusado de deber más de 30 mil soles en el alquiler del departamento que habita. Ahora, la hija de la dueña del inmueble apareció en el programa ‘Amor y Fuego’ para revelar que el cantante todavía no abandona el lugar, como aseguró en un video que publicó.

De acuerdo a Camila Flores, hija de la dueña, el cantante todavía no se ha retirado completamente del departamento, a pesar de haber dicho que ya no se encuentra en lugar porque era “inhabitable”. “Aún no se ha ido del departamento, lo que sabemos es que ha estado sacando sus cosas, no tenemos información aún de que ya se haya ido”, dijo.

Además, agregó que Daniel habría mentido sobre los gastos de mantenimiento que alegó haber pagado. “Gracias a dios nosotros tenemos pruebas de todo. A mí me gustaría que el pruebe al menos una de las cosas que ha dicho. Nunca nos había tocado toparnos con una persona tan baja”.

La hija de la dueña mostró diversos chats en los que su madre le exige que le envíe facturas y recibos de los supuestos mantenimientos que hizo; sin embargo, nunca obtuvo respuesta del cantante.

Por último, Camila aseguró que no se quedará callada. “Esto ya pasó de ser un tema económico a ser un tema que de que está cometiendo una gran injusticia, nosotras no nos podemos quedar calladas, menos que él se atreva a ensuciar el nombre de mi mamá”.





VIDEO RECOMENDADO