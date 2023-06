Jorge Alonso Cuba, hermano del futbolista Rodrigo Cuba, encendió la polémica tras apoyar al jugador del Sport Boys y destacar el mensaje de uno de sus seguidores en el que felicitaba a su hermano por tener un perfil bajo tras su separación de Ale Venturo.

“Primero quiero mostrar mi apoyo al Gatito en estos momentos difíciles y en segundo lugar quiero felicitarle por su comportamiento que tiene y no hace show, eso dice la gran persona que realmente es”, escribió la usuaria.

El periodista no dudó en compartir el mensaje de la internauta y acompañó la publicación con emojis de aplausos y gestos de silencio, lo que sería una clara indirecta a Ale Venturo.

Gato Cuba: Hermano del futbolista y el comentario contra Ale Venturo





Ale Venturo le teme al ‘Gato’ Cuba:

Ale Venturo no dudó en contar su versión de los hechos tras anunciar el fin de su romance con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. La empresaria señaló que tenía miedo de terminar la relación con el jugador de ‘Sport Boys’ porque no quería una tenencia compartida como pasó con Melissa Paredes.

“Yo también tenía miedo de terminar porque él me decía ‘¿tú que crees?, yo tengo tenencia compartida con (Melissa)... me advertía como para que yo tenga cierto temor... Aparte una tenencia compartida puede ser escrita o como la estamos llevando él (Daniel) y yo, no hay una regla... pero él (Rodrigo) sí, que minutos más, que minutos menos... es una obsesión ya rara”, agregó.