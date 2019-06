Hermana de Leonard León: "Él es un borracho, sí pega. Yo he callado mucho tiempo"

Tras denunciar al cantante Leonard León por violencia familiar, su hermana Vanessa León dio declaraciones a la prensa a su salida del médico legista en la Comisaría de la Familia, en el centro de Chiclayo .

Vanessa León declaró que su hermano la pateó y la insultó. Todo eso durante la discusión en la vivienda de la madre de ambos. De acuerdo a su testimonio, el cantante estaba ebrio cuando ocurrió el hecho y perdió el control al ver a su hermana.

"Como mi madre está enferma, yo estuve cuidando de ella. Él a mí no me puede ver por un anterior compromiso que tuve. Él estaba borracho y eso generó que, producto de la ira, me pateara y me insultara", contó Vanessa León a la prensa.

Agregó que ahora entiende a las exparejas que lo han denunciado por agresión. La mujer calificó de 'borracho' a su hermano y aseguró que 'sí pega'.

"No voy a permitir que esto se quede tapado. Ahora entiendo y comprendo a las personas que estuvieron con él, sus exparejas. Él es un borracho, sí pega y sí pega. Por ser su hermana he callado mucho tiempo. Me pateó y me dijo que no era su hermana", agregó.