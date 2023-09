Carolina Darcourt, hermana de la cantante Daniela Darcourt, sorprendió a más de uno al participar en el casting del programa ‘Mande quien mande’ para lograr someterse a una cirugía estética.

La también cantante, quien acaba de retomar su carrera artística, apareció en secuencia ‘Operación belleza’ donde le pidió a los doctores una lipoescultura y rinoplastia.

La cantante explicó que no se siente conforme con su figura debido a que ha subido algunos kilos desde que se convirtió en madre. Además, reconoció que su labor como madre y artista le dificulta llevar una dieta sana y realizar ejercicios.





Hija de Tongo pide cirugía estética:





Hace unos días, Cinthia Gutiérrez, hija del fallecido cantante Tongo, también apareció en la misma secuencia para pedir ayuda a los doctores a fin de realizarse una cirugía estética que cambie su vida.

“En este medio artístico uno tiene que verse lo mejor posible. Desde la adolescencia he soñado con ponerme y aumentarme un poquito más el busto. He venido para ver si me cumplen ese sueño”, expresó la cantante.

“Lo que pasa es que yo me dedico al mundo artístico, estoy teniendo muchos shows últimamente y también contratos al extranjero, entonces quiero ir bien preparada. Quiero dejar de ser ‘tablita’ para que me quede bien los tops”, agregó la artista urbana.