Hermana de Antonio Pavón le da la espalda y rechaza los insultos racistas del torero [FOTOS]

Rechaza el racismo.Alicia Pavón , hermana de Antonio Pavón, se pronunció a través de sus redes sociales para cuestionar la actitud del torero español, quien hace unas semanas llamó "india marginal" a una usuaria que cuestionó su labor como padre.

Ante esto, la hermana de Antonio Pavón aceptó que no está de acuerdo con la forma con la que su hermano responde a los ataques en sus redes y señaló que debió limitarse a bloquear a la usuaria.

"No voy a defender lo indefendible. No me gusta que conteste comentarios feos de esa forma. Lo mejor es no hacer caso (...) Pero sé que no es racista. De eso estoy segura al 100%", declaró.

Como se recuerda, todo inició cuando el español Antonio Pavón viajó junto a su novia Joi Sánchez a Marruecos y compartió algunos momentos de sus vacaciones en las redes sociales, pero causó indignación cuando le contestó a una usuaria.

Resulta que una cibernauta le cuestionó por su paseo: "¿No que no tenías dinero?", comentario en alusión a solicitar bajar la pensión alimentaria de su hijo con Sheyla Rojas. La respuesta de Antonio Pavón no se hizo esperar y le dijo: "india marginal".