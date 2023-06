Yahaira Plasencia no la pasa nada bien y es que su canal de Youtube fue hackeado por ciberdelincuentes. La cantante salsera emitió un comunicado para explicar lo sucedido y para agradecer las muestras de preocupación de sus seguidores.

“Lamentablemente tengo que informarles que hoy hubo un hackeo regional a varias cuentas de YouTube, entre ellas la mía. Mi equipo ya se ha comunicado con los canales adecuados y debemos esperar un proceso que puede tomar hasta 72 horas”, señaló inicialmente la cantante.

La salsera agradeció los mensajes de apoyo por parte de sus fans, y les pidió mantener la calma ya que no dejará que este ataque cibernético a su cuenta de YouTube opaque su carrera artística.

“Les agradezco de todo corazón las muestras de preocupación y cariño que he tenido desde muy temprano, espero podamos recuperar el canal pronto. Por favor mantengamos la calma, yo sigo trabajando porque esto no me a detener”, añadió.

Cabe señalar que otros artistas como Gaby Zambrano y Farik Grippa también sufrieron el hackeo de sus cuentas, pero en el caso de este último cantante, pudo recuperarla horas después.

Yahaira Plasencia denuncia que su canal de Youtube fue hackeado. (Foto: @yahairaplasencia).